خبير عالمي في أمراض الجهاز الهضمي والمناظير بـ«المعادي العسكري»

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي الدكتور محمد عثمان، أمريكي الجنسية، وهو أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والمناظير واستشاري مناظير القنوات المرارية والبنكرياس ومنظار الموجات فوق الصوتية واستئصال أورام الجهاز الهضمي بالمنظار وشق عضلة الفؤاد بالمنظار بجامعة بايلور في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة من10 حتى 18 نوفمبر المقبل.

وتستقبل اللجان التحضيرية حالياً الحالات التي ترغب في العرض على الخبير يومياً عدا يومي الخميس والجمعة.

الاستعلام على رقم تليفون: 01200202095.