رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

خبير عالمي في أمراض الجهاز الهضمي والمناظير بـ«المعادي العسكري»

كتب:

محمد مجدي
01:38 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي الدكتور محمد عثمان، أمريكي الجنسية، وهو أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والمناظير واستشاري مناظير القنوات المرارية والبنكرياس ومنظار الموجات فوق الصوتية واستئصال أورام الجهاز الهضمي بالمنظار وشق عضلة الفؤاد بالمنظار بجامعة بايلور في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة من10 حتى 18 نوفمبر المقبل.

وتستقبل اللجان التحضيرية حالياً الحالات التي ترغب في العرض على الخبير يومياً عدا يومي الخميس والجمعة.

الاستعلام على رقم تليفون: 01200202095.

 

اقرأ المزيد:

مركز الأشعة التشخيصية بـ«المعادي العسكري» يحصل على «شهادة الاعتماد»

خبير عالمي في الجهاز الهضمي والمناظير بـ«المعادي العسكري»

خبير عالمي في جراحة الوجه والفكين بـ«المعادي العسكري»

مستشفى المعادي العسكري يستضيف خبيرا عالميا في جراحة وزراعة الكبد
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.