تكليف شريف صالح بتسيير أعمال قطاع الشؤون الثقافية والبعثات في «التعليم العالي»

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بندب الدكتور شريف يوسف أحمد صالح، الأستاذ بكلية العلاج الطبيعي جامعة بورسعيد، للقيام بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الدكتور شريف صالح شغل عدة مناصب، منها رئيسًا للإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين منذ مارس 2023، ووكيل كلية العلاج الطبيعي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بورسعيد منذ أكتوبر 2021، ومدير مركز تطوير التعليم الجامعي ووحدة إدارة المشروعات، ورئيس فريق جائزة التميز الحكومي الداخلي، وعضو لجنة تصنيف الجامعة لمتابعة وتفعيل التصنيف الدولي بجامعة بورسعيد.

الخبرات الأكاديمية والعملية لأكثر من 25 عامًا

وأضافت الوزارة في بيان، أنّ صالح يمتلك العديد من الخبرات الأكاديمية والعملية منذ أكثر من 25 عامًا، حيث بدأ حياته المهنية في المجال الأكاديمي للكيمياء الحيوية، وشغل عدة مناصب، منها «رئيس قسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس حتى عام 2020»، كما استحدث دبلومات جديدة، ووقّع بروتوكولات مع جامعات عالمية، ولعب دورًا أساسيًا في حصول الكلية على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وشغل منصب مستشار اقتصادي لوحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، حيث لعب دورًا أساسيًا في إعداد الدراسة الاقتصادية للوحدة.

لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا

وأوضحت الوزارة، أنّ صالح شارك في لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بالوحدة، ومدارس النيل المصرية على مستوى الجمهورية، فضلًا عن مشاركته في المفاوضات الفنية والمالية بين الوحدة وجامعة كامبريدج البريطانية لإنشاء مركز الامتحانات الخاص بشهادات النيل الدولية، ولديه عدة خبرات أكاديمية في مجال الأعمال والإدارة، حيث شارك في إطلاق العديد من المختبرات ومعامل التحاليل الطبية، إضافة إلى عمله كمستشار اقتصادي وإداري لعدد كبير من شركات الأدوية والمختبرات الطبية.