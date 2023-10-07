وزير التعليم العالي: 21 عالما حصلوا على جوائز نوبل من دول «الإيسيسكو»

قال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالشباب على مستوى الأنشطة والفعاليات محليا وإقليميا، ولعل تكريم الطلاب المتميزين والأوائل خير دليل على اهتمامه بالشباب.

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر عام الإيسيسكو للشباب 2023، بحصور رئيس مجلس الوزراء، أنَّ الشباب هم قاطرات التنمية للشعوب لمختلف الدول، موضحًا أنَّ هناك 420 جامعة تدعم أنشطة َ فعاليات منظمة الايسيسكو، منوهًا إلى أنَّه نطمح أن تصل عدد الجامعات المشاركة لـ1000 جامعة.

ولفت إلى أنَّ 21 جائزة نوبل حصلت عليها الدول الأعضاء بمنظمة الإيسيسكو، موضحا أنَّ مصر كان لها دور كبير في دعم منظمة الإيسيسكو.