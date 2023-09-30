 أسامة ربيع: وقت جائحة كورونا حافظنا على العائد الخاص بقناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن رهان الرئيس عبدالفتاح السيسي كان ناجحا، والرؤية كانت واضحة وصائبة أننا عندما نبدأ في عمل قناة السويس الجديد سنضاعف الأرقام سواء كانت عدد السفن أو العائد بالدولار أو الحمولة، مؤكدًا أن كل ما تحدث عنه الرئيس السيسي بشأن قناة السويس حدث بالفعل.

السنة الماضية حققنا 9 مليارات و400

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم المذاع عبر فضائية الحياة: «أن قبل قناة السويس الجديدة كنا نتحدث عن الأرقام، عن 42 سفينة، الوقت أصبح متوسط 72 سفينة في اليوم، أيضا عن 800 مليون طن بضائع، الوقت أصبح مليار ونصف المليار طن بضائع خلال السنة الماضية، لأننا ضاعفنا العائد بالدولار وعدد السفن أيضا» مشيرًا إلى أننا السنة الماضية حققنا 9 مليارات و400 مليون دولار، والعام الذي قبله، 5 مليارات و800 مليون دولار».

عملية الأرقام هي التي تحدد وتوضح بنجاح المشروع

وتابع: «أن عملية الأرقام هي التي تحدد وتوضح بنجاح المشروع، وأننا في وقت جائحة كورونا كنا المؤسسات والشركات القليلة التي نجحت أنها تحافظ على العائد الخاص بها، موازيًا بالعام ما قبله، الحوافز التصفيقية التي عملنا عليها، والحزم أيضا للسفن التي تأتي من غرب أوروبا أو من الساحل الشرقي الأمريكي، فاكتسبنا سفنا جديدة لم تمر في قناة السويس الجديدة».