«خطة النواب» توافق على مشروع قانون تعديل الضريبة على الدخل

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل الضريبة على الدخل.

و ذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التعديلات تأتي في اطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

ويأتي تعديل القانون لتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة في زيادة الحد الأدنى للأجور.

بدوره قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، إن حد الإعفاء الضريبي وصل إلى 45 ألف جنيه، وفقا لقانون الضريبة على الدخل، بعد حزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا.

أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه وفقا لحزمة القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي، فإن الموظف الذي يحصل على راتب 4000 جنيه، حصل على زيادة 525 جنيها، بسبب تعديل قانون الضريبة على الدخل.