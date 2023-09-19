بعد قرار الرئيس بزيادة الأجور.. هذه الفئة معفاة من ضريبة الدخل

حددت وزارة المالية الفئة المعفاة من ضريبة الدخل بناء على قرار الرئيسي السيسي برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه بدلًا عن 36 ألف جنيه، وبالتالي أن الموظف يقل دخله السنوي عن مبلغ 45 ألف جنيه ويكون معفى من ضريبة الدخل.

علاوة غلاء المعيشة

ووفق ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأوضحه الدكتور محمد معيط وزير المالية أن كل موظف يكون دخله أقل من 45 ألف جنيه سنويًا لن تطبق عليه ضريبة الدخل بداية من أول أكتوبر المقبل، ورفع حد الإعفاءات الضريبية بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي ارتفع بنسبة 75% منذ الأول من يوليو 2023، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص بتكلفة سنوية بنحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.

زيادة الأجور

كما حددت وزارة المالية خطوات تطبيق قرارات الرئيس وهي كالتالي:

- يكون استحقاق حزمة الحماية الاجتماعية المقررة من الرئيس السيسي اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه.

‏- زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه.

- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة.

- ‏ يستفيد من علاوة المعيشة 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه.

- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدول الاقتصاديا.

- مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات.

- ‏زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 300 جنيه شهريًا.