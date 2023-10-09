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الجامعات: امتحانات الميدتيرم والترم الثاني في موعدها ولا تأجيل

كتب:

أحمد أبوضيف
02:00 ص | الإثنين 09 أكتوبر 2023
جامعة القاهرة

جامعة القاهرة

أكد عدد  من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، أن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول 2023 «الميدتيرم» في موعدها دون تأجيل أو ترحيل وذلك وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات، والتي من المقرر أن تكون في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل، على أن تكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في موعدها شهر يناير المقبل.

امتحانات الجامعات 2023

وقال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتظام العمل بمختلف الكليات في الأسبوع الثاني من الترم الأول للعام الدراسي وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدا أن امتحانات الميدتيرم في موعدها وستكون في النصف الثاني من نوفمبر، وكذلك امتحانات الفصل الدراسي الأول دون تأجيل أو تعطيل والمقرر أن تكون في يناير المقبل.

وقال الدكتور صديق عبد السلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، انتظام العمل بمختلف القطاعات وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.