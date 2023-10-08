رئيس جامعة كفر الشيخ: التعليم العالي يشهد طفرة غير مسبوقة منذ عام 2014

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة شهدت طفرة غير مسبوقة منذ عام 2014 وحتى الآن، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإتاحة بالتمويل وتوجيهاته أن يكون التعليم المصري ذو جودة عالمية.

طفرة غير مسبوقة في الجامعات

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، قائلًا: «أصبحنا قادرين على تأسيس جامعة لتصبح فى مصاف الجامعات الدولية الكبيرة سواء على مستوى الإنشاءات والمعاملة البحثية أوالتجهيزات المعملية».

وتابع: «صرفنا كتير عشان تكون الجامعة بهذا المستوى، وتليق بأهالينا في إقليم الدلتا وتكون لها سمعة على المستوى العالمي، كما أن الجامعة تتقدم في التصنيفات كل سنة عن السنة التي تليها».

مكانة مهمة بين الجامعات العالمية

وأوضح أن ذلك يرجع إلى مجهود من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، كما أن المعايير التي جرى وضعها من جامعة كفر الشيخ تحقق رؤية الجامعة أن تكون لها مكانة بين الجامعات العالمية.