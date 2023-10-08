أستاذ فقه بجامعة الأزهر: قتل السائح نقض لعهد الأمان وفاعله آثم

قال الدكتور عبد الهادي زارع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن قتل السائح نقض لعهد الأمان الذي دخل به ويقصد به التأشيرة ومن فعل ذلك فهو آثم لأنه نقض العهد.

حكم قتل السائح

وقال أستاذ الفقه بجامعة الأزهر في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن السائح الأجنبي في أمان طالما حصل على التأشيرة، والدولة تؤمنه على نفسه وماله، فهو في أمان الدولة، وينطبق ذلك على كل من يدخل للسياحة لأنه مادام قد أخذ تأشيرة فهو في أمان الدولة حتى لو كان عدوا طالما دخل في أمان، ولا يعني أنه إسرائيلي أنه ليس له علاقة بالأحداث التي تجري في فلسطين».

واستشهد الدكتور عبد الهادي زارع بقول الله تعالى «وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ (6)».

ولفت أستاذ الفقه في جامعة الأزهر إلى أنه يجب أن يترك السائح آمنا بموجب التأشيرة التي حصل عليها من الدولة حتى يرجع إلى مأمنها «هؤلاء في مأمن في ماله ونفسه وكل أحواله حتى يرجعوا إلى ديارهم حتى لو كانوا يهودا أو نصارى».