نائب رئيس جامعة الأزهر: الإنسان عندما يترك الاعتماد على الله يحدث له الخذلان

قال الدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس جامعة الأزهر، إن الله أخبرنا في الآيات القرآنية عن موقعة أحد وأسباب انكسار المسلمين بسبب مخالفة أمر الله - عز وجل - وأوامر رسول الله، والسبب الثاني هو اتباع الدنيا فالذين تركوا مواقعهم ونزلوا بجمع الغنائم وانشغلوا بالدنيا على حساب المصلحة العامة، وترك التوكل الله.

الخذلان هو ترك أمر الإنسان إلى نفسه

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر خلال لقائه على قناة «الناس»، أن الإنسان عندما يعتمد على قدرة أخرى ويترك الاعتماد على الله يحدث له الخذلان، والخذلان وهو ترك أمر الإنسان إلى نفسه.

واستكمل حديثه قائلًا: «هناك حديثا يحثنا على التوكل على الله في حياتنا وسائر شئوننا حيث قال ربنا لسيدنا موسى «يا موسى ما أحبني من أحب الدنيا، ما أحبني من أحب المال، ما أحبني من توكل على الخلق، وعزتي وجلالي ما توكل على عبد إلا كفيته وبيدي مفاتيح خزائن السماوات والأرض، ومن توكل على غيري أسخت الأرض من تحته وقطعت الأسباب من فوقه ولا أبالي كيف أهلكته».