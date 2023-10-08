محافظ أسيوط يوجه بتوعية الطلاب بالمشروعات القومية والمبادرات الرئاسية

قام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الأحد بتفقد عددًا من المدارس بمدينة أسيوط لمتابعة مدى انتظام العملية التعليمية تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 في إطار جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة الحكومية والرسمية للتأكد من انتظامها ومتابعة سير الدراسة بها تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بحضور عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية وسيد الشريف مدير الشؤون التنفيذية والخدمات بمديرية التربية والتعليم.

متابعة بدء الدراسة

حيث بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد مدرسة بدر الرسمية للغات وتفقد بعض الفصول الدراسية لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الإعدادية ووجه التهنئة للطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد متمنيًا لهم التوفيق والنجاح موصيًا بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء في تحصيل دروسهم والتسلح بالعلم لكونه من أقوي الدعائم لبناء الوطن ورفعته موجهاً المعلمين بشرح الإنجازات التي تمت على أرض المحافظة، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات القومية والتنموية لتعميق قيم الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم.

عروض وفقرات فنية

واستكمل المحافظ جولته للاطمئنان على سير العملية التعليمية بمدرستي الوحدة العربية ودرية الحسيني المشتركة وسط استقبال من الأطفال رافعين الأعلام مرددين النشيد الوطني للبلاد، وتفقد بعض فصول المدرسة بمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية وشاهد انتظام الدراسة بها، وتحاور مع الأطفال وردد النشيد الوطني معهم واستمع إلى قصيدة في حب الرسول من إحدى الطالبات في الصف الأول الابتدائي وأهداها شنطة مدرسية وبعض الأدوات الدراسية ثم شهد بعض العروض والفقرات الفنية، والغنائية للطلاب موجهًا لهم الشكر على تميزهم في العروض التي قدموها.

تشجير المدارس

كما تفقد أعمال التشجير وزراعة بعض النباتات والأشجار بالمدرسة واستمع إلى شرح من مديرة المدرسة للأعمال التي تمت لخلق مساحات خضراء كمتنفس للطلاب والمعلمين، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

وشدد اللواء عصام سعد على مسؤولي التربية والتعليم بمتابعة انتظام الدراسة بكافة مدارس المحافظة والتأكيد على تسليم الكتب لجميع الطلاب خلال الأيام الأولى للدراسة وتقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة موجهًا بأهمية تهيئة الأجواء والمناخ المناسب والجيد والآمن أمام الطلاب والطالبات لتحفيزهم على الانتظام والتحصيل الدراسي.