القبض على «عصابة سرقة زوايا أبراج الكهرباء» في أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط من مسئول بشبكات الكهرباء بسرقة زوايا حديدية خاصة بأحد أبراج الكهرباء بدائرة المركز والتي تربط أعمدة البرج مما أدى إلى سقوطه.

بإجراء التحريات تبين أنَّ وراء ارتكاب الواقعة تاجر خردة و 4 عاطلين لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن الزوايا الحديدية المستولى عليها (5 زوايا وزنت 150 كيلوجرامًا).

وتمّ ضبط مركبة «التروسيكل» المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.