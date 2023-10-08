جامعة أسيوط تفتتح معرضا لمستلزمات المدارس بتخفيضات 30%

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد؛ معرض مستلزمات المدارس والأسرة المصرية، والذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات بإشراف الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جودة المنتجات المعروضة

وتفقد الدكتور المنشاوي أقسام المعرض المتنوعة، مطمئنا على جودة المنتجات المعروضة، ومدى ملاءمتها لاحتياجات الطلاب بأسعار مخفضة، ما يأتي مواكبا لتوجهات الدولة المصرية؛ بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيم الكثير من المعارض؛ لمحاربة الغلاء وتوفير السلع للمواطنين، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

منظمات المجتمع المدني

وأكد أن الجامعة حريصة على أداء دورها المجتمعي، والخدمي؛ من خلال تعزيز شراكاتها مع منظمات المجتمع المدني، وتنظيم المعارض المتنوعة التي تستهدف توفير سبل الرعاية، والدعم؛ لأبناء الجامعة، وخريجيها، فضلاً عن مساعدتهم على بدء مشروعاتهم الاستثمارية الخاصة، وتطوير مهاراتهم؛ الحرفية، واليدوية، علي نحو يمكنهم من التسويق الأمثل لهذه المشروعات.

تخفيضات 30%

وأشار إلى أن الأسعار مخفضة للطلاب تصل نسبتها لـ 30%، مثنيا الجهود المبذولة من القائمين على المعرض، والتي تعكس حرصهم علي تلبية احتياجات الطلاب، خاصةً مع استقبالهم للعام الدراسي الجديد.