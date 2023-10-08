الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على غزة إلى 350 شهيداً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، قبل قليل، أن عدد الشهداء الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفع إلى أكثر من 350 شهيداً، كما ارتفع عدد المصابين إلى نحو ألفي جريح.

بيت حانون تحت القصف الإسرائيلي

وذكرت مراسلة «القاهرة الإخبارية» من غزة، منى عوكل، أن عدداً من الشهداء سقطوا في «بيت حانون»، في شمال شرق قطاع غزة، اليوم الأحد، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مختلف مدن وبلدات القطاع الفلسطيني.