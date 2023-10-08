الإعلامية مها بهنسي تدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

دعمت الإعلامية مها بهنسي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

ونشرت مها بهنسي، صورة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وكتبت عليها: «طول ما بتتحارب، اعرف أنك ماشي صح، في ضهرك وضهر بلدي لآخر يوم في عمري.. دي مصر العشق اللي اتولدت وعشت وحموت على أرضها.. وقت التكالب على بلدي، مش وقت وجهات نظر.. وحدوا الصفوف يا مصريين.. ده إحنا شعب عظيم وياما دقت على الراس طبول، تحيا مصر».

وأعلن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة خلال كلمته بمؤتمر «حكاية وطن» الذي اختتم فعالياته بالعاصمة الإدارية الجديدة تلبية لنداء الشعب.

وشهدت ميادين مصر احتفالات واسعة بمجرد إعلان المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية.