المشدد 3 سنوات لعامل ونجله بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، حكما بمعاقبة عامل ونجله بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لشخص، بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

أحداث الواقعة بسوهاج

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو من العام الماضي 2022، بدائرة مركز أخميم، بمحافظة سوهاج عندما وجهت النيابة العامة للمتهم «ص.ح.ا»، عامل ونجله «م.ص.ح»، تهمة ضرب المجني عليه «ث.ش.ث»، وإحداث عاهة مستديمة، حيث قاما بالتعدي عليه وضربه بآلة حادة «سلاح أبيض»، مطواة وأحداث عاهة مستديمة له قدرها تقرير الطب الشرعي بنسبة 25%، بسبب خلافات الجيرة بينهما.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات والتأكد من صحة أقوال المجني عليه، تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لخلافات الجيرة، وتمت إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.