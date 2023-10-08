أمين الفتوى: العند بين المطلقين يحرم الأبناء من حقهم في رؤية الآباء

أجاب الدكتور على فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى «منى»، حول إن طليقها انقطع عن رؤية ابنته لمدة سنتين وجاء مؤخرا ليراها فما حكم منعها له من رؤيته، في ظل إنه ممتنع عن دفع النفقة.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «الأمر لا يقاس هكذا، لها حق رفع قضية بالنفقة، لكن له حق رؤية بنته حتى لو لا ينفق عليها، ممكن تكون سبب إنه ينفق عليها».

واستكمل: «ليه امنعه يشوف بنته، ممكن تحصل له شفقة قلبية فيدفع ويتابع بنته، ده فى مصلحة البنت نفسها وليس مصلحة الآباء، الرؤية حق مشترك لكل الأطراف، ومن يحرم هذا الحق يحرم الابن ويكون عقاب للأب وللابن، النفقة ترفع بها قضية، العند سبب مشاكل النفقة ورؤية الأبناء».

إطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

تردد قناة الناس

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.