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الرئيس السيسي وأبو مازن يبحثان التصعيد الأمني والعسكري على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

كتب:

محمد أبو عمرة
08:17 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بحثا خلاله حالة التصعيد الأمني والعسكري على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، وأشارا إلى خطورة غياب الأفق السياسي وتفاقم الأوضاع الراهنة على النحو الذي يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.

الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني يعربان عن قلقهما البالغ من استمرار التصعيد الحالي

كما أعرب الرئيسان عن القلق البالغ من استمرار التصعيد الحالي، وما يصاحب ذلك من تدهور شديد للأوضاع الأمنية والإنسانية، مؤكدين أن تحقيق الاستقرار المستدام بالمنطقة يتطلب التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.