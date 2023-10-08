إنجازات 10 سنوات.. دعم غير مسبوق للاجئين في عهد الرئيس السيسي

استعرض كتاب «حكاية وطن»، الذي أعده مجلس الوزراء تزامنا مع انعقاد مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي انطلقت فعالياته السبت الموافق 30 سبتمبر الماضي، وانتهت فعالياته الاثنين الموافق 2 أكتوبر، جهود وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ملف دعم اللاجئين، خلال 10 سنوات، والتي جاءت كالتالي:

بالأرقام.. «الحكومة» تستعرض جهود وزارة الهجرة في ملف دعم اللاجئين

قامت الدولة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالعديد من الجهود لدعم اللاجئين أهمها:

- تمتع اللاجئين وملتمسي اللجوء بحرية الحركة في مصر على ضوء تبني سياسة تقوم على عدم إنشاء معسكرات للاجئين.

- شمول الأجانب المقيمين في مصر واللاجئين بمنظومة التأمين الصحي الشامل والحملات الصحية المختلفة وعلى رأسها حملة «100 مليون صحة».

- انضمام مصر إلى الميثاق العالمي بشأن اللاجئين المعتمد من الأمم المتحدة في ديسمبر 2018.

- مشاركة مصر بفعالية في التوصل لإعلان نيويورك 2016 لدعم حقوق اللاجئين، فضلا عن المشاركة بالمنتدى العالمي للاجئين الذي عقدلأول مرة في جنيف ديسمبر 2019.

يذكر أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تولى اهتمام كبير بالمصريين الدارسين والمقيمين والعاملين بالخارج، لكونهم جزء أساسي من الوطن الأم، من خلال إطلاق العديد من المبادرات المختلفة والتيسيرات التى تربطهم بوطنهم، بالإضافة إلى إطلاعهم وإشراكهم بالمشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التى تطلق على أرض الوطن.