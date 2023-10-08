الرئيس الفلسطيني يوجه بإرسال قوافل إغاثة لمتضرري العدوان الإسرائيلي على غزة

أمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحكومة الفلسطينية والجهات ذات الاختصاص بالبدء الفوري في توفير الموارد اللازمة لتقديم المساعدة والإغاثة للمواطنين في قطاع غزة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

غزة لن تبقى وحدها في مواجهة هذا العدوان

وأعرب الرئيس الفلسطيني، عن قلقه العميق إزاء الهجمات والقتل التي يتعرض لها أهل غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا على ضرورة توفير كل الإمكانيات المتاحة لتخفيف معاناتهم، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص أو المؤسسات الأهلية والخيرية، كما أعلن عن تنظيم قوافل إغاثة إنسانية عاجلة لتقديم المساعدة للمتضررين، وأن غزة لن تبقى وحدها في مواجهة هذا العدوان، بل ستحظى بدعم الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها.

ويواجه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة قطعًا في إمدادات الماء والكهرباء والمواد الغذائية بسبب الحصار الإسرائيلي، ويطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي بالتدخل الفوري للمساعدة وإلزام إسرائيل بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، ويشدد على أن الشعب الفلسطيني يعاني من ويلات الحصار والحروب الإسرائيلية ويحتاج إلى المساعدة العاجلة.