حالة من الحزن سيطرت على محبي الدكتور هاني الناظر استشاري الجلدية عقب الإعلان عن إصابته الخطيرة، إذ عرف الطبيب بحرصه على الحفاظ على صحته، بالإضافة إلى أنه دائم توجيه النصائح بضرورة ممارسة الرياضة والخضوع لأنظمة غذائية صحية، قبل أن يتفاجأ متابعيه بمهاجمة المرض الخبيث له.

ماذا حدث للدكتور هاني الناظر بعد إصابته بالسرطان؟.. رد فعل غير متوقع

وكشف الدكتور جمال شعبان، عميد القلب السابق، في تصريح خاص لـ«الوطن» عن تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر، مؤكدًا إن الأشعة وتحليل العينة أثبتت وجود سرطان خبيث: «للأسف سرطان شرس وطالبين الدعاء له».

وعن رد فعل الطبيب فور معرفته بالأمر، أوضح الدكتور جمال شعبان، أنه استقبل الأمر برضا وإيمان تام، لكنه يحتاج للدعاء والمؤازرة في معركته مع السرطان.

وأشار الدكتور جمال شعبان، عميد القلب السابق، إن الطبيب حتى الآن في غرفة عادية بالمستشفى لكن لا يمكنه استقبال زيارات أو الحديث لفترة طويلة، قبل استعداده لتلقي جلسات الكيماوي.

إعلان هاني الناظر إصابته بوعكة صحية

وكان الدكتور هاني الناظر، كشف على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قبل عدة أيام عن مرضه ،وعدم قدرته على التواصل مع المتابعين طالبا منهم الدعاء، جاء فيه: «بعتذر لحضراتكم عن عدم قدرتي على استقبال أسئلتكم الطبية والإجابة عليها، ولا قدرتي على استقبال المكالمات التليفونية، بسبب مروري بوعكة صحية شديدة.. اسأل حضراتكم الدعاء وربنا يبارك في صحتكم جميعا ويحفظكم».

نجل هاني الناظر يكشف عن مرض والده

كان الدكتور محمد الناظر، نجل استشاري الجلدية هاني الناظر، كشف عن حالة والده، في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، قائلًا: «دكتور هاني الناظر الصحية كان بيعاني من صداع متزايد من حوالي أسبوع، الدكاترة شخصوا أنه ممكن يكون فطر أو بكتيريا، وبعد عمل عملية وأخذ عينة من المكان، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة.. وحاليا بنعمل تحاليل وأشعة لمعرفة نوعها ومدى انتشارها لتحديد خطة العلاج الأنسب، هو صحيا تعبان جدا وراقد في السرير في المستشفى، ومحتاج الدعاء بشدة».

من هو الدكتور هاني الناظر؟

اسمه هاني محمد عز الدين الناظر.

وُلد الدكتور هاني الناظر في 26 ديسمبر عام 1950.

حرمته نصف درجة من دخول كلية الطب، فالتحق هاني الناظر بكلية الزراعة.

شارك في العبور العظيم، فهو من أبناء جيل نصر أكتوبر عام 1973.

استكمل الدكتور هاني الناظر الدراسات العليا في النباتات الطبية، والتحق حينها بكلية الطب في الوقت ذاته.

حصل على ماجستير النباتات الطبية جامعة القاهرة عام 1979.

وأصبح «الناظر» مدرسا مساعدا بقسم الفارماكولوجي بالمركز القومي للبحوث في يوليو1980.