إسرائيل تطالب رعاياها بدول الشرق الأوسط بتوخي الحذر والعودة

طالبت دولة الاحتلال الإسرائيلي، رعاياها في دول الشرق الأوسط، بتوخي الحذر والعودة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

الجدير بالذكر أن إسرائيل تعيش أوقاتًا صعبة، إذ قُتل المئات وأُصيب الآلاف جراء الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس الفلسطينية صباح 7 أكتوبر 2023، تحت مسمى «طوفان الأقصى».

حالة القلق والخوف تصاعدت في كل الأراضي المحتلة بعد العملية المباغتة، التي تبعها إطلاق حزب الله اللبناني قذائف وصواريخ على مواقع عسكرية إسرائيلية صباح الأحد 8 أكتوبر، من الحدود اللبنانية الجنوبية.