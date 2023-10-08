موعد ومكان عزاء الفنان محمد بطاوي

تتلقى أسرة الفنان محمد بطاوي، العزاء في الفقيد، مساء غد الاثنين، إذ رحل عن عالمنا صباح أمس السبت، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، ليُخيم الحزن على زملائه بالوسط الفني كله.

وكتبت الفنانة هند حسام الدين، صديقة محمد بطاوي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «عزاء المغفور له بإذن الله محمد بطاوي غدًا إن شاء الله بعد صلاة المغرب في مسجد نصر الدين بالهرم».

نجوم الفن ينعون محمد بطاوي

وحرص عدد كبير من الفنانين على نعي الفنان محمد بطاوي، كان في مقدمتهم الفنانة شيماء سيف، والتي كتبت عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلة: ادعو للشاب الجميل ده بالرحمة الله يرحمك يابطاوي ويحسن إليك ويسكنك فسيح جناته ويلهم أهلكً الصبر والسلوان يارب.

وقال الفنان حمدي المرغني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: ربنا يرحمك يا بطاوي كنت طيب جدا ومحترم وكل الناس بتحبك زي مانت كنت بتحب كل الناس، ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويصبر أهلك ومحبينك ويصبرنا جميعاً علي فراقك، أرجوكم الدعاء له.