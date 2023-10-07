«طيب القلب الموهوب».. نجوم الفن يودعون الفنان الراحل محمد بطاوي

حالة واسعة من الحزن والصدمة سيطرت على الوسط الفني برحيل الفنان الشاب محمد بطاوي، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة نقل على إثرها إلى المستشفى حيث حاول الأطباء إنعاش القلب ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وعبّر الفنان شريف إدريس عن حزنه لرحيل محمد بطاوي، حيث نشر صورة تجمع الفنان الراحل بابنته الصغرى، عبر حسابه على «فيس بوك»، معلقا: «لا إله إلا الله مع السلامة يا عسل يا طيب يا محترم يا أبو دم خفيف، مع السلامة يا بطاوي يا محترم»، متابعا: «حبيبة بنتي هتحزن عليك أوي.. أنا مش عارف أقولها الخبر إزاي»، بينما كتب الفنان محمد جمعة عبر حسابه على «فيس بوك»، «ربنا يرحمك الفنان محمد بطاوي في رحاب الله، نسألكم الدعاء».

ونعى الفنان عماد إسماعيل، الممثل الشاب الراحل في تدوينة، قائلا: «يا حبيبي يا بطاوي يا أجمل خلق الله أجمل عشرة مسرح وأنقى وأجمل وأصدق حد الواحد ممكن يقابله، كنت دايما بتسعى وبتعش التمثيل لغاية ما دخلت المعهد، قلبي وجعني والله يا حبيبي مع السلامة يا بطاوي في الجنة ونعيمها على قد قلبك الحلو».

الفنان عزت أمين: محمد بطاوي صمم على الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية بالرغم من احترافه

بينما قال الفنان عزت زين، عبر حسابه على «فيس بوك»، «محمد بطاوي طيب القلب الموهوب، أدرك مبكرا قيمة السعي للمعرفة والنجاح، التحق بفرقة الفنان أشرف عبد الباقي ورغم احترافه التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت رحلته الصعبة من الفيوم إلى قلب القاهرة حيث قرر أن يكون كما تمنى.. ألف رحمة ونور عليك».