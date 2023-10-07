نجوم الفن ينعون محمد بطاوي: «كوميديان طيب ومحترم.. ربنا يرحمك»

حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي الفنان محمد بطاوي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، إذ تحولت صفحات النجوم إلى دفتر عزاء.

نعته الفنانة شيماء سيف عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلة: ادعو للشاب الجميل ده بالرحمة الله يرحمك يابطاوي ويحسن إليك ويسكنك فسيح جناته ويلهم أهلكً الصبر والسلوان يارب.

وكتب عنه سليمان عيد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلا: إنالله وإنا اليه راجعون انتقل إلى رحمة الله الفنان الطيب الشاب محمد بطاوي اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك ارجو الدعاء له بالرحمة.

وحرص الفنان حمدي المرغني على نعيه عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلًا: ربنا يرحمك يابطاوي كنت طيب جداً ومحترم جداً وكل الناس بتحبك زي مانت كنت بتحب كل الناس، ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويصبر أهلك ومحبينك ويصبرنا جميعاً علي فراقك،أرجوكم الدعاء له

ونعاه حسن عيد عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلا: البقاء لله، وفاة الفنان الكوميديان الطيب المحترم، محمد بطاوي، الله يرحمه في الجنة إن شاء الله، ارجو الدعاء له.