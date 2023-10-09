الشاعر أحمد سويلم: الفريق عبدالمنعم رياض قال لنا «عقولكم ستصنع النصر»

قال الشاعر الكبير أحمد سويلم، إنه التحق بالقوات المسلحة عام 1968، وكان يعمل وقتها في إحدى دور النشر، وصدر قرار بتجنيد كل المؤهلات العليا، وهذا لم يكن موجودا في الجيش قبل ذلك.

دور الفريق عبدالمنعم رياض

وأضاف سويلم، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان القوات المسلحة وقتها اجتمع بهم، وأخبرهم أنهم نوع جديد من الجنود يدخل القوات المسلحة، عقولهم المستنيرة هي التي سوف تصنع النصر.

العقول غيرت مسار الحرب

وتابع أنه بالفعل هذه العقول غيرت مسار الحرب، بداية من اللواء باقي الذي ابتكر فكرة مضخات الماء لاقتحام الساتر الترابي، ومن ابتكر سد أنابيب النابلم، وآخر ابتكر طرق لتحلية مياه البحر للشرب.

وتابع أنه التحق كضابط احتياط، وجاء توزيعه على سلاح الوقود، وهو مهمته إمداد الجيش بالوقود ولا يتسبب في أي نقص للقوات خلال المعركة، والتحق بكلية الضباط الاحتياط، ثم حصل على فرقة في الكلية الحربية، ثم نزل إلى التوزيع الميداني في عزبة النخل، وظلوا في تدريبات مستمرة.