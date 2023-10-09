إيمي طلعت زكريا: أحيي ذكرى وفاة والدي بالدعاء والقرآن والصلاة

أحيت الفنانة إيمي طلعت زكريا، الذكرى الرابعة لوفاة والدها الفنان الراحل دعاء وقران وصلى.

وقالت إيمي طلعت زكريا لـ«الوطن»: «أخصص يوم ذكرى وفاة والدي كل عام له، وكأني معه، وذلك من خلال الدعاء والقرآن والصلاة وزيارته في قبرة».

إيمي طلعت زكريا تحيي الذكرى الرابعة لوفاة والدها

وأحيت إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الذكرى السنوية الرابعة لوفاة والدها، بنشر صور له وعلقت عليها قائلة: «زي النهاردة من 4 سنين راح مني أغلى حاجه ف دنيتي بابا ربنا يرحمك ياحبيبي ويغفرلك وحشتني أوي.. الفاتحة».

مسرحية «كازينو بديعة»

وشاركت مؤخرًا الفنانة إيمي طلعت زكريا، في العرض المسرحي «كازينو بديعة»، من تأليف أحمد الإبياري وإخراج طارق الإبياري، وبطولة سمية الخشاب، أحمد فتحي، إدوارد، طارق الإبياري، إيمي طلعت زكريا، علاء زينهم، أحمد سعد ميشو، وأشعار أبو السعود الإبياري، ومن إنتاج شركة «سي سينما بروكشنز» أحمد فهمي وهاني نجيب.