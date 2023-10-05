إيمي طلعت زكريا عن الراحل ماهر عصام: حياته كانت صعبة ووفاته صدمة

علاقة صداقة من نوع خاص جمعت بين الفنانة إيمي طلعت زكريا والفنان ماهر عصام، والتي وصلت حد الأخوة، إذ كان يتشارك الثنائي في العديد من الأعمال الفنية التي جمعت بينهما، وكانت إيمي من المقربين إلى قلبه، وظلت بجواره حتى اللحظات الأخيرة من حياته.

ذكرى ميلاد ماهر عصام

يتزامن اليوم 5 أكتوبر، ذكرى ميلاد الفنان ماهر عصام، الذي رحل عن عالمنا في 2018، بعد إصابته بانفجار في أحد شرايين المخ، أثناء مشاهدة مباراة مصر وأوروجواي.

حياته كانت صعبة

تحدثت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عن تفاصيل علاقتها بالفنان الراحل ماهر عصام، وعن الصداقة التي جمعت بينهما، وذلك خلال حديثها لـ«الوطن»، قائلةً: «مهما اتكلمت عنه مش هيكفيي، هو من أغلى الناس في حياتي، هو من أطيب الناس في الدنيا، كانت حياته صعبة وانتهت أيضا بصعوبة بسبب مرضه».

إيمي طلعت زكريا: ماهر أول حد افقده

«كان أول حد عزيز عليا في حياتي افقده».. عبارة واصلت من خلالها الفنانة إيمي طلعت زكريا، الحديث عن علاقتها بالفنان ماهر عصام، مضيفة: «كنا صحاب قريبن جدا واشتغلنا مع بعض وكنا أكثر من الإخوات، ربنا يرحمه يارب ووالدته ووالده واخته اتوفوا قبل وفاته بفترة، ووقت مرضه مكنتش بسيبه وعلى طول معاه أنا وبعض من أصحابنا داخل وخارج الوسط، يارب الناس تفضل فاكراه على طول».

صداع مفاجئ وقت الماتش

وعن الأيام الأخيرة له قبل وفاته، قالت الفنانة إيمي طلعت زكريا: «كنت معاه لأخر يوم في المستشفى، وكان بيحضر لأول فيلم بطولة وكان مبسوط جدا، كان بيتفرج على الماتش فجأة جاله صداع، راح المستشفى وجاله نزيف في المخ، قعد يومين واتوفى بعدها».