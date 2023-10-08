محمد الباز: ضيوف الشاهد يحفظون الأسماء الرباعية لزملائهم الشهداء في حربي الاستنزاف وأكتوبر

قال الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز، إنّه لاحظ أن ضيوف برنامج الشاهد يحفظون الأسماء الربعاية لزملائهم الشهداء في حربي الاستنزاف وأكتوبر، كما أنهم حكوا حكايات تدل على أنهم كانوا أبطالا خارقين.

الباز: أحد المقاتلين فقد ذراعه ودفنه واستكمل الحرب

وأضاف «الباز»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإذاعي مصطفى عمار، رئيس تحرير صحيفة «الوطن»، مقدم برنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم»: «أحد المقاتلين قال لي إنه فقد ذراعه فقرأ عليه آية قرأنية ودفنه واستكمل الحرب، وهذا درس كبير للأجيال المقبلة».

وتابع الإعلامي والكاتب الصحفي: «عندما سألته عن رسالة للأجيال القادمة، قال إن هذا البلد ثمنه غالي جدا، فقد بذلوا أرواحهم من أجل حمايته والدفاع عنه واسترداد الأرض في حرب أكتوبر المجيدة».