سر بكاء إمام عاشور بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي.. طبيب يفجر مفاجأة

على الرغم من مستواه المتميز الذي لم يقل أو يختلف عما اعتاد عليه جمهور اللاعب إمام عاشور، إلا أن القدر لم يلهمه الحظ اليوم، عقب دقائق من تقديمه مستوى طيب على المستطيل الأخضر إمام نظيره الإسماعيلي خلال الجولة الثالثة من مسابقة دوري نايل، والتي أقيمت على ملعب ستاد برج العرب، ليخرج اللاعب المنضم حديثًا لصفوف الأهلي باكيًا.

حالة من الصدمة عاشاها جماهير النادي الأهلي، بعدما تعرض إمام عاشور لإصابة قوية أجبرته على الخروج باكيًا تاركًا لقاء الجولة الثالثة من مسابقة دوري نايل، والتي أقيمت على ملعب ستاد برج العرب.

تفاصيل إصابة إمام عاشور

وأكد أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تصريحات تلفزيونية، أن إمام عاشور أُصيب بكدمة في منتصف الساق وجزع في أربطة الكاحل، ومن المقرر أن يغيب عن المشاركة مع الفريق من أسبوع إلى عشر أيام.

لماذا تسببت إصابة إمام عاشور في بكائه

ألم شديد لا يحتمل نتيجة للتعرض للإصابة، كان السبب في النهاية لبكاء اللاعب إمام عاشور، كشف عنه الدكتور أسامة فرج، استشاري العظام والعمود الفقري، إذ أكد إن كدمات الساق وإصابات الكاحل هي أكثر ما يتعرض له لاعبي كرة القدم، فتعد أبرز إصابات الملاعب وفقًا لوصفه.

وأوضح «فرج» خلال حديثه لـ «الوطن» إن الكدمة التي تعرض لها إمام عاشور في منتصف الساق وحدوث جزع في أربطة الكاحل، تسببت على الفور في تورم عند مفصل الكاحل، فضلًا عن ارتفاع درجة حرارة الكاحل بشكل كامل: «وقتها حركة المفصل بتكون محدودة جدًا، خاصة لو الإصابة شديدة، وده بيسبب ألم غير محتمل لعدم القدرة على الحركة ما يسبب الألم الشديد»

وأوضح استشاري العظام إن مدة العلاج يعتمد على مدى تفاقم الحالة الصحية: «ممكن يحتاج لجبيرة أو علاج طبيعي بس مع الدوائي، ويغيب من أسبوع لشهر»