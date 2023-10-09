«القاهرة الإخبارية»: مواجهات بين أهالي رأس العامود ومستوطنين إسرائيليين

كشفت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، عن أسباب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة رأس العامود، قائلة إنه توجد مستوطنة جاسمة على أراضي المواطنين، لذلك كان هناك استفزازات من قبل المستوطنين لسُكان الحي، إذ خرجوا للشوارع واعتدوا على مساكن الفلسطينيين سواء بالكلمات النابية أو إلقاء الزجاجات والحجارة على منازل المواطنين هناك.

اعتداءات المستوطنين على منازل الفلسطنين

وأضافت «شمسية»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن اعتداءات المستوطنين على منازل الفلسطينيين في منطقة رأس العامود كانت أمام الشرطة الإسرائيلية التي حمت هؤلاء المستوطنين، مما دفع الشبان وأهالي المنطقة بالدفاع عن منازلهم وأنفسهم ضد هذه الاعتداءات، مما أدى إلى اندلاع الاشتباكات والمواجهات بين الطرفين.

تمركز قوات الاحتلال عند مدخل رأس العامود

وتابعت: «قوات الاحتلال مازالت متمركزة في طبيعية الحال عند مدخل حي رأس العمود، وهناك تقريبا إغلاقات لجميع مدينة القدس ليس فقط باستحدام الحواجز، إذ إن هناك مراكبات حراسية تتواجد بكثافة في معظم شوارع مدينة القدس».