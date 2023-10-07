أحمد سعد يدعم فلسطين: القدس في دمي

دعم الفنان أحمد سعد الهجوم الذي شنته كتائب القسام بفلسطين، صباح اليوم، ضد مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي بالغناء عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الخاص بالصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر سعد فيديو هو وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية ويشدو بأغنية لفلسطين وعلق عليها قائلا: القدس في دمي.

قدم الفنان أحمد سعد، مؤخرا فقرة فنية، وذلك خلال الجلسة الحوارية بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاءت كلمات الأغنية: «عدينا كلهم بصوا علينا.. وبقينا يضربوا الأمثال بينا.. في عنينا مصر شيلناها في عنينا.. وآدينا انتصرنا في 6 ساعات».

وتابع: «هي دي مصر اللي عمر ماحد يهزم شعبها.. هما دول أولادها واللي تملي وقفوا جنبها.. النهاردة بكرة بعده حتى بعد 100 سنة.. البلد دي مبتقعش دايما معاها ربنا».

يذكر أن أحمد سعد كان قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا في دولة الإمارات رفقة الفنان السعودي عايض، وقدم فيها نخبة من أهم وأشهر أغنياته منها اختياراتي مدمرة حياتي وإيه اليوم الحلو ده.