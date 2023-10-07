مفتي القدس: الشعب الفلسطيني يدافع عن نفسه أمام الغطرسة الإسرائيلية

أكد محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لعنف ومذابح شديدة من العدوان الإسرائيلي منذ النكبة، موضحًا أن هناك صمت من المجتمع الدولي بشأن القضية الفلسطينية.

الشعب الفلسطيني

وقال مفتي القدس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم السبت، إن الشعب الفلسطيني يدافع عن نفسه أمام الغطرسة الإسرائيلية، ولابد من وقفة عربية إسلامية ودولية لمواجهة العدوان الإسرائيلي.

التجهيزات المقبلة

وحول المكالمة الهاتفية التي جمعته مع مفتي الديار المصرية، أوضح «حسين» أن الحديث تطرق إلى الوضع الحالي في فلسطين، بالإضافة إلى التجهيزات المقبلة لمؤتمر الفتوى العالمي الشهر المقبل.