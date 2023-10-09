«القاهرة الإخبارية»: مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين بقرية قريوت

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، باندلاع مواجهات بين الفلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين بقرية قريوت في نابلس.

الجدير بالذكر أن إسرائيل تعيش أوقاتًا صعبة، إذ قُتل المئات وأُصيب الآلاف جراء الهجوم المفاجئ الذي شنته إحدى الفصائل الفلسطينية صباح 7 أكتوبر 2023، تحت مسمى «طوفان الأقصى».

حالة القلق والخوف تصاعدت في كل الأراضي المحتلة بعد العملية المباغتة، التي تبعها إطلاق حزب الله اللبناني قذائف وصواريخ على مواقع عسكرية إسرائيلية صباح الأحد 8 أكتوبر، من الحدود اللبنانية الجنوبية.