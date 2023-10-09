أحمد أبو الغيط: مبارك غضب بشدة في 2008 من اقتحام الفلسطينيين حدود سيناء

كشف السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن رد فعل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عندما تم إبلاغه بدخول فلسطينيين إلى سيناء، إذ قال إن أرض مصر مقدسة ولا تُمنح لأي أحد، وفي 2008 أهل غزة اقتحموا حائط أمن مصري على الحدود ونسفوه ودخل الآلاف من الفلسطينيين.

300 ألف فلسطيني دخلوا سيناء

وأضاف «أبو الغيط»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج على مسئوليتي على شاشة «صدى البلد»، أنه في 2008 أبلغ مبارك أن 300 ألف فلسطيني دخلوا سيناء، مؤكدا أن مبارك غضب لأنه كان يعتقد أن 30 ألف فلسطيني دخلوا لسيناء فقط، «تاني يوم أبلغت مبارك أن عدد الفلسطينيين الذين دخلوا سيناء وصل إلى 700 ألف، رد عليا وقالي إيه؟؟ بشكل غاضب».

الفلسطينيون حاولواهدم السور المصري

وأردف أن الفلسطينيين حاولوا مرة أخرى هدم السور المصري مع قطاع غزة فخرجت قائلا: «من يهدم السور سنكسر رقبته»، موضحا أن فلسطين في أعيننا ونحارب لأجلها حتى الموت، ولكن مصر في العين والقلب، كما أن رؤساء مصر من العسكريين «حاجه تانية»، حيث إن كل رئيس في تاريخ مصر له جهده وفاعليته مع اختلاف الأدوار والمسئوليات.