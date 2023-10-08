رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: هجمات الفلسطينيين رد فعل طبيعي

قال مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن الهجمات الفلسطينية على البؤر الاستيطانية في محيط قطاع غزة، والاشتباكات المستمرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حتى الآن، تعد رد فعل طبيعي من أبناء الشعب الفلسطيني على كل المجازر التي ترتكب بحق المواطنين الفلسطينيين، فضلاً عن الحصار الظالم على غزة، وتدنيس حرمة المسجد الأقصى، وإغلاق الحرم الإبراهيمي، والاعتداء على النساء في القدس، إلى جانب القتل اليومي الذي يجرى في مخيمات الضفة الغربية والمدن الفلسطينية، علاوة على تضخيم وتوسيع المستوطنات وسرقة الأراضي.

الاشتباكات لازالت مستمرة

وأضاف «شعبان»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن «الاشتباكات لازالت مستمرة، ومازال الشعب الفلسطيني صامداً وثابتاً على أرضه يدافع عن نفسه وأرضه»، واعتبر أن «الشعب الفلسطيني له قدرة وطاقة على التحمل والصبر، ولكن كان الضغط متزايد ومتداخل يومياً على الشعب الفلسطيني من الإهانة التي يتلقها على يد قوات الاحتلال».

حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني

وتابع: «لدينا أكثر من 270 شهيد حتى اللحظة على الضفة الغربية، ويجب على العالم وقف هذا العدوان»، مشيراً إلى أنه يجب توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني.