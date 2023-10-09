هزة أرضية تضرب أمريكا.. تعرف على قوتها

ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، غرب تكساس الأمريكية على عمق 5 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت غرب تكساس على مسافة 94 كيلومترا غرب مدينة أبيلين، وقال المركز، إن البؤرة وقعت كذلك على مسافة 21 كيلومترا شرق سنايدر.

وشهد غرب تكساس في مايو الماضي، هزة أرضية بقوة 3.7 درجة وعلى عمق 2 كيلومتر، وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي، في ذلك الوقت، إن بؤرة الهزة وقعت على مسافة 55 كيلومترا غرب بيكوس، مضيفا إن الهزة وقعت كذلك على مسافة 160 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي، من مدينة أوديسا الأمريكية.