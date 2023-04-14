كارثة تهدد أمريكا.. ثقب في المحيط الهادي قد يتسبب في زلزال مدمر

يشعر العلماء بقلق شديد بسبب احتمالية حدوث زلزال كارثي يدمر المدن بطول شمال غرب الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب ثقب في خط صدع يمتد لمسافة 600 ميل في المحيط الهادي، بحسب ما ذكرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية.

الخطر ينبعث من ثقب ينفث سائل ساخن

وبحسب التقرير، فإن الخطر ينبعث من الثقب الذي ينفث سائل ساخن، ويقع على بعد 50 ميلاً من ساحل ولاية أوريجون، على حدود الصدع المعروف باسم «منطقة الاندفاع كاسكاديا»، والتي تمتد من شمال كاليفورنيا إلى كندا.

وتشير دراسة تحليلية جديدة لجامعة واشنطن إلى أن السائل المميز كيميائيًا الذي يتسرب من الثقب عبارة عن مادة تشحيم تسمح للألواح بالتحرك بسلاسة، ودونها يمكن للضغط أن يزداد ويتسبب في حدوث زلزال كارثي بقوة 9 درجات في شمال غرب المحيط الهادي.

وبالرغم من أن التسرب تم رصده لأول مرة في عام 2015، فإن العلماء يحذرون من تداعياته الكارثية المحتملة لو لم يتم التعامل معه بشكل سريع وفعال، وتم الكشف عن اكتشاف سائل دافئ يتسرب من قاع البحر في كاسكاديا، وهو موقع تقابل الصفائح التكتونية في المحيط الهادي، وذلك وفقًا لإيفان سولومون، الأستاذ المشارك في علم المحيطات بجامعة واشنطن.

الماء يخرج من قاع البحر مثل خرطوم إطفاء الحرائق

وذكر المؤلف المشارك في الدراسة التحليلية والأستاذ المشارك في عالم المحيطات بجامعة واشنطن والذي يدرس جيولوجيا قاع البحار، إيفان سولومون، إن ما ظهر لهم أثناء الاستكشاف لم يكن مجرد فقاعات ميثان، لكن الماء يخرج من قاع البحر مثل خرطوم إطفاء الحرائق، وأن السائل المتسرب كان أكثر دفئاً بمقدار 16 درجة فهرنهايت من مياه البحر المحيط وكانت قادمة مباشرة من كاسكاديا، حيث تقدر درجات الحرارة بنحو 300 إلى 500 درجة فهرنهايت.

وأشار البيان إلى أن فقدان السوائل من الواجهة العملاقة البحرية من خلال أخطاء الانزلاق يعد أمرًا هامًا، حيث يقلل من ضغط السائل بين جزيئات الرواسب ويزيد بالتالي الاحتكاك بين الصفائح التكتونية والقارية.

ويمتد منطقة انغراز كاسكاديا على عدة مناطق حضرية كبيرة في الولايات المتحدة مثل سياتل وبورتلاند في ولاية أوريجون، كما يمس أجزاء من شمال كاليفورنيا وجزيرة فانكوفر في كندا، يعد هذا الاكتشاف مهمًا جدًا لفهم التفاعلات بين الصفائح التكتونية وتحديد آثاره على المناطق الحضرية الكبرى.