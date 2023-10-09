عاجل.. طحالب خضراء تظهر على شواطئ بورسعيد.. وخبراء يكشفون التفاصيل

شهدت شواطئ بورسعيد ظهورًا جديدًا لكميات كبيرة من الطحالب الخضراء، والتي يُطلق عليها أيضًا اسم «الزبد الأخضر»، وقد ظهر هذا النوع من الطحالب سابقًا على الشاطئ، لكنها اختفت في وقت لاحق لتعود مرة أخرى في أقل من شهرين.

والطحالب الخضراء واحدة من الظواهر الغريبة التي تتعرض لها شواطئ بورسعيد، حيث لا تحدث في باقي المحافظات الساحلية. يقول محمد عبدالعزيز، أحد صيادي السمك في بورسعيد، إن هذه الظاهرة تُعرف محليًا باسم «البحر ينظف نفسه».

وأوضح «عبد العزيز»، أن الطحالب الخضراء تنمو في مياه البحر عندما تكون هناك زيادة في المواد العضوية، مثل المخلفات الزراعية أو الصناعية، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة لا تشكل أي خطر على صحة الإنسان، ولكنها قد تؤدي إلى تلوث المياه ومنع الاستحمام في البحر.

ارتفاع الحرارة سبب ظهور الطحالب الخضراء

من جانبه، أكد الدكتور حسين رشاد رئيس محمية اشتوم الجميل في بورسعيد، أن الباحثين بالمحمية أجروا دراسات على عينات من الطحالب الخضراء في أماكن مختلفة على شواطئ بورسعيد، وتبين عدم وجود سموم بها.

وأوضح «رشاد»، أن ظهور ظاهرة زبد البحر ثم اختفائها ثم ظهورها مرة أخرى هو نتيجة طبيعية لارتفاع درجات الحرارة وحركة الأمواج الشديدة والمرتفعة، التي حركت الرواسب في قاع البحر، مما تسبب في ظهور زبد البحر الذي ظهر على شاطئ بورسعيد منذ حوالي شهرين.

وأشار إلى، أنه يتم أخذ عينات بشكل يومي من طحالب البحر وزبد البحر للاطمئنان والتأكد من عدم سميتها، كما تم أخذ عينات من الأسماك وتحليلها وثبت عدم سميتها.