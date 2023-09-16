رئيس محمية أشتوم الجميل ببورسعيد: مسح الشاطئ أثبت عدم خطورة الطحالب الخضراء

أكد دكتور حسين رشاد، رئيس محمية أشتوم الجميل ببورسعيد، أن الدراسات البحثية للمحمية أثبتت أن الطحالب الخضراء التي ظهرت في شاطئ بورسعيد مع زبد البحر الأيام الماضية أظهرت عدم وجود سموم بها.

وأوضح «رشاد»، أن الباحثين في محمية أشتوم الجميل شاركوا في عمل مسح لشاطئ بورسعيد على مدار أسبوع لرصد وسحب عينات وتحليلها للخروج بتقرير فني يظهر أسباب انتشار الطحالب الخضراء على شاطئ بورسعيد.

واستعرض «رشاد» التقرير الفني لمحمية أشتوم الجميل، موضحا أنه بعد انتشار العديد من الأخبار المتعلقة بظهور الطحالب الخضراء على شاطئ البحر في بورسعيد، وبعد رصد ومسح للشاطئ منذ السبت الماضي 9 سبتمبر وحتى الخميس 14 سبتمبر، ولمسافة 14 كيلومترا، من بوغاز أشتوم الجميل وحتى ميناء الصيد، تبين أن هذه الظاهرة هي نمو الطحالب بشكل كبير وعلى مساحة كبيرة على شاطئ البحر المتوسط في بورسعيد، وهي كائنات موجودة في بداية السلسلة الغذائية وتسمى أيضا الهائمات النباتية، ويعيش عليها العائمات الحيوانية، وهي العناصر الغذائية الأساسية للأسماك.

ارتفاع الحرارة سبب انتشار الطحالب الخضراء

وقال رئيس محمية أشتوم الجميل ببورسعيد، إن ارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع بشكل غير مسبوق من أهم العوامل التي ساعدت في انتشار الطحالب الخضراء أو «الريم الأخضر»، بالإضافة إلى حركة الأمواج الشديدة والمرتفعة والتي حركت كل الرواسب في قاع البحر، وتسببت في ظهور زبد البحر منذ 15 يوما.

الفحص أثبت عدم سُمّية الطحالب

ورفض رئيس محمية أشتوم الجميل، الشائعات التي أثيرت حول سُميّة الطحالب الخضراء، مؤكدا أخذ عينات من الطحالب ومتابعتها وفحصها بشكل يومي وتبين أنها من نوع الطحالب الخضراء المزرقة، وهذا النوع يوجد منه أنواع سامة وغير سامة، لذلك كان لدى محمية أشتوم الجميل تخوف من أن تكون سامة، وتم متابعة ظهور أي حادث نفوق للأسماك في البحر للتأكد من سُمية الطحالب، وأثبتت العينات أنها ليست سامة.

إطلاق سلحفاة خضراء في البحر ومراقبتها

وأشار إلى أنه كانت هناك حالات نفوق لأسماك صغيرة وبأعداد قليلة نتيجة عملية الصيد و ارتفاع الأمواج، وليس بسبب الطحالب، وبعد التأكد من سلامة البيئة البحرية قامت المحمية الثلاثاء الماضي بإطلاق سلحفاة بحرية من نوع السلاحف الخضراء في البحر المتوسط بعد رعايتها وترقيمها ولم تتأثر بعد نزولها البحر المتوسط ومراقبة حركتها، كما لم يتم رصد أي نفوق للطيور المائية البرية، مثل النورس، والتي تتغذى على الأسماك البحرية، أو نفوق للثدييات البحرية، مثل الدلافين والحيتان

وأكد رئيس محمية أشتوم الجميل أنه من المتوقع اختفاء هذه الظاهرة خلال الأيام المقبلة لانخفاض درجات الحرارة.