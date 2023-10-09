مراكز شباب قرى «حياة كريمة» في مطوبس تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

نظم مركز شباب «بني بكار»، التابع لمركز مطوبس، في محافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع «مبادرة معا لمستقبل أفضل»، مجموعة من الفعاليات والاحتفالات بمناسبة ذكرى اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، وذلك بمشاركة أعضاء المركز من النشء والشباب.

فعاليات الحفل للأطفال

وتضمنت الفعاليات ندوة تثقيفية عن نصر أكتوبر المجيد والذكرى الخالدة، كما تم تقديم فقرات فنية من إلقاء الشعر، والغناء، ورسم على وجوه الأطفال وفقرات رياضية ترويحية، وذلك بحضور المستشارة ولاء منيسي رئيس مبادرة «معا لمستقبل أفضل»، وعدد من أعضاء مركز الشباب أعقبها توزيع الجوائز والهدايا على المشاركين.

ذكرى نصر أكتوبر المجيدة

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، في بيان اليوم، أن احتفالات الهيئات الشبابية والرياضية بذكرى نصر أكتوبر تأتي تعبيراً عن مشاعر الفخر بالنصر، واحتفاء برجال القوات المسلحة لما يقدمونه من تضحيات من أجل الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه، مؤكداً أن العمل بروح أكتوبر هو السبيل لطريق التنمية والبناء والعبور لغد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.

وانطلقت الفعاليات بمراكز شباب «حياة كريمة»، بمطوبس كفر الشيخ، بإشراف مصطفي غريب، وكيل الشباب بالمديرية، ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ولبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء ،وحضور أحمد علي عطية، مدير إدارة شباب مطوبس.