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«حياة كريمة» تنفذ قافلة بيطرية مجانية بصندلة في كفر الشيخ

كتب:

خير الله فؤاد
05:36 م | السبت 30 سبتمبر 2023
قافلة بكفر الشيخ

قافلة بكفر الشيخ

في إطار التعاون بين مديرية الطب البيطري في محافظة كفرالشيخ، ومعهد بحوث تناسليات الهرم، وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة، واللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ واللواء دكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تم اليوم تنفيذ أول أيام القافلة البيطرية المجانية المشتركة التي تستمر لمدة أسبوع بقرية صندلة مركز كفرالشيخ.

الكشف على 1443 حيوان 

قال الدكتور محمد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري في كفر الشيخ، في تصريحات لـ«للوطن»، إنه تم تقديم الخدمات المجانية لعدد إجمالي 1443 حالة متنوعة، للكشف على الماشية، التي تضمنت 198 حالة تشخيص حمل وتناسليات وفحص سونار، و19 حالة جراحة، و235 حالة باطنة والتهاب ضرع، و224 تحصينات غير سيادية، و325 حالة رش طفيليات خارجية، و125 حالة تجريع طفيليات داخلية.

قافلة مجانية علي مدار أسبوع 

وأضاف الدكتور «بشار»، أنه أعمال القافلة البيطرية مستمرة حتى نهاية الأسبوع، حفاظا على الثروة الحيوانية بالمحافظة، وزيادة التوعية لدى المربين بالخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

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