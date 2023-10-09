«كهرباء غزة»: محطات توليد الطاقة ستكون خارج العمل خلال أيام بسبب القصف الإسرائيلي

قال محمد ثابت، مدير الإعلام بشركة كهرباء غزة، إنّ القصف الإسرائيلي خلّف دمارا في شبكات الكهرباء والبني التحتية بقطاع غزة.

وأضاف مدير الإعلام بشركة كهرباء غزة، في تصريحات خاصة لـ«القاهرة الإخبارية»، أنّ محطة توليد الكهرباء في غزة مستمرة في عملها حتى الأربعاء، ولن تكون قادرة على تقديم الخدمة بعد ذلك.

وأكد ثابت، تضرر مكونات شبكة الكهرباء في غزة، فضل عن خسائر هائلة جراء القصف الإسرائيلي، ما أدى إلى تضرر كبير لمستشفيات القطاع بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

ويتزامن ذلك مع قصف إسرائيلي مكثّف على قطاع غزة بعد عملية خاطفة نفذتها حركة «حماس» عبر الجو والبحر والبر، على مواقع وأهداف إسرائيلية في العمق.