مراسلة «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تطلق قنابل عنقودية وفسفورية على غزة

قالت منى عوكل، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من قطاع غزة، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت عددا كبيرا من المنازل والمساجد في غزة.

وأضافت «عوكل»، خلال إفادتها على الهواء، أن الغارات مستمرة على الحدود الشرقية لحي الشجاعية بغزة.

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية، أنّ مدفعية الاحتلال تطلق قنابل عنقودية وفسفورية على مدينة غزة، قائلة «القصف شديد جدا وعادة ما يكون هذا القصف متتاليا ويستهدف منطقة بأكملها، وسوف يتم تمشيط هذه المنطقة بالكامل».

وأضافت: «أنه تم تعليق الدراسة في الضفة الغربية أمس، ولا يمكن التنبأ بعودتها، حتى نهاية هذه الأحداث»