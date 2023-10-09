«الصحة الفلسطينية»: 91 طفلا و61 سيدة بين شهداء غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأنّ وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أنّ 91 طفلا و61 سيدة، جرى تسجيلهم بين شهداء غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، حيث وصل إلى 436 شهيدا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع حصيلة القتلى إلى 350 والجرحى إلى 1864، منهم 19 حالة موت سريري و326 بحالة خطيرة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.