رفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف العمليات في أسيوط لمواجهة تقلبات الطقس

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، برفع درجة الاستعداد بجيمع أنحاء المحافظة وتفعيل غرف العمليات والتأكيد على جاهزية كل المعدات للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بناءًا على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

تقلبات الطقس

وكلّف محافظ أسيوط جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تقلبات في الطقس أو سقوط أمطار، والمتابعة لحظة بلحظة لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري معها، تجنبًا لحدوث أي مشكلات، والتأكد من جاهزية كافة المركبات والمعدات ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف.

حركة المرور

وأشار المحافظ إلى ضرورة تجهيز كل سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة، وتكليف إدارة المرور بإتخاذ التدابير اللازمة، ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات، ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق.

بدء تركيب بلاط إنترلوك في 16 شارعا

وفي سياق آخر، قال محافظ أسيوط إنه تم البدء في أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بأكثر من 16 شارعا وحارة من الشوارع الضيقة بمدينة القوصية، والتي يصعب رصفها ودخول معدات الرصف لها، ضمن خطة المحافظة الشاملة للتطوير والتجميل وتسهيل حركة مرور المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة.