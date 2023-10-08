محافظ أسيوط يفتتح معرض «المعالم السياحية على الطوابع التذكارية»

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، معرضا للطوابع التذكارية بعنوان «المعالم السياحية على الطوابع التذكارية» الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بأسيوط بمقر الهيئة بمنطقة الحمراء بشارع كورنيش النيل بحي شرق بمناسبة يوم السياحة العالمي وتزامناً مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور سمير عبد التواب، رئيس الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بأسيوط، وعثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بأسيوط، وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة والدكتور صفوت أديب «صاحب المعرض»، وشريف عوض مدير العلاقات العامة بالهيئة ومريم عزت ممثل «الحكاية اليوم».

معرض الطوابع التذكارية

وقد تضمن المعرض طوابع تذكارية خاصة بالدكتور صفوت فؤاد أديب لمناسبات مختلفة ومتنوعة تضم رحلة العائلة المقدسة وحرب أكتوبر المجيد وأقدم طابع في العالم وشخصيات بارزة من أسيوط كالزعيم جمال عبد الناصر والبابا شنودة الثالث ومصطفى لطفي المنفلوطي وغيرها الكثير، فضلاً عن القطعة الأهم في المعرض القناع الذهبي لتوت عنخ آمون وهو بالفعل طابع مذهب بذهب (عيار 22).

الطوابع التاريخية

وأشاد محافظ أسيوط بفكرة المعرض الذي يحتوي على هذه الطوابع التاريخية التي ترصد شخصيات وحقبة تاريخية من تاريخ مصر وهي طريقة جديدة لتنشيط السياحة الداخلية وإلقاء الضوء على المعالم السياحية والأثرية بمحافظة أسيوط والتي تمثل العديد من الحضارات مؤكداً على أهمية السياحة سواء الداخلية أو الخارجية للدخل القومي للبلاد مع ضرورة نشر الوعي السياحي والثقافي وبث وتنمية روح الولاء والوطنية والانتماء لدى المواطنين بكافة فئاتهم بالطرق المختلفة وما يمكن أن يقدمه هذا القطاع الهام في تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

حياة كريمة

والتقى المحافظ ـ خلال تفقده للمعرض ـ ببعض المواطنين والحاضرين للمعرض واستعرض المشروعات التي تتم على أرض المحافظة خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري واستمع إلى بعض طلباتهم موجهاً بسرعة حلها.

وفي نهاية المعرض تم منح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الدكتور سمير عبد التواب رئيس الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بأسيوط، الدروع التذكارية وتكريمهما لجهودهما في دعم القطاع السياحي في أسيوط.