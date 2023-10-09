الرئيس السيسي يتسلم شهادة خلو مصر من فيروس سي من «الصحة العالمية»

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور تواضروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، مؤتمرا صحفيا صباح اليوم في قصر الاتحادية، تناول تفاصيل استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرئيس المنظمة، لتسليمه الشهادة الذهبية الخاصة بنجاح مصر في القضاء على فيروس سي، باعتبارها أول دولة تحصل على الشهادة.

شهادة خلو مصر من فيروس سي

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إنّ لقاء رئيس منظمة الصحة العالمية بالرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد تسليم شهادة منظمة الصحة العالمية التي تؤكد خلو مصر من فيروس سي، وهو أمر له تاريخ طويل ورحلة وحكاية وكان لابد من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أنّ مصر أول دولة في العالم تتخلص من فيروس سي الذي أصاب 14% من المصريين، وهي رحلة طويلة بدأت عام 2014، عندما وعد الرئيس بإنهاء المرض الذي أصاب المصريين وأثر على قدرات الدولة، حيث جرى التنسيق بين الوزارات والأجهزة المعنية للبدء في التقصي والعلاج وكذلك التوعية، وفي عام 2018 تم الكشف على 63 مليون مواطن، وتقديم العلاج، وهو أمر يتم دراسته على مستوى العالم. حيث إنّها عملية ضخمة كللت بالنجاح، وجرى تقديم العلاج للمصابين بعد توفيره لهم.

وتابع أنّه في يوليو 2023 عندما اجتمع خبراء منظمة الصحة العالمية للتيقن من خلو من الفيروس عبر المرور على 3 مستويات، حيث تقدّمت مصر للمستوى الذهبي وهو الأعلى، وله معايير عديده، وقد نجحت مصر في الحصول عليه في 14 سبتمبر الماضي، بل وكانت النتائج أعلى من المقدر، وفي الثالث من أكتوبر الحالي تم منح مصر المستوى الذهبي بحضور رئيس المنظمة والفريق القطري.

تسليم الرئيس السيسي للشهادة

من جانبه، قال الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إنّه سلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الشهادة الرسمية بأنّ مصر أصبحت أول دولة في العالم تحقق المستوى الذهبي على طريق القضاء على فيروس سي (مرض الالتهاب الكبدي الوبائي).

وأشار مدير منظمة الصحة العالمية، إلى أنّ اليوم يعد يوما عظيما لمصر وللمنظمة الدولية بمناسبة هذا الإنجاز الكبير، موضحا أنّه منذ أقل من 10 سنوات كانت مصر تسجل أعلى معدلات إصابة بالفيروس في العالم، واصبحت الآن بها أقل معدل إصابة بهذا المرض الذي في حالة تركه دون علاج يسبب السرطان، متابعا أنّه لا يوجد تطعيم ضد فيروس سي، لكن هناك علاج لمدة تتراوح بين 8 إلى 12 أسبوعا.

وقال إنّه على مستوى العالم، فإنّ 80%؜ من المصابين بالفيروس بلا تشخيص و90%؜ من هذه النسبة بلا علاج، وهو وضع يجب ألا يستمر، موضحا أنّ مصر من خلال التزام الرئيس السيسي وفي إطار مبادرة «100 مليون صحة»، قدّمت العلاج لـ93%؜ من المصابين وهو مستوى يتجاوز المستوى الذهبي للقضاء على فيروس سي، كما أنّ مصر نفذت برامج للحد من الضرر من خلال الحرص على سلامة الدم والعلاجات المختلفة، وكلها تحسينات هائلة أدخلتها مصر لضمان سلامة المرضى.

ولفت مدير منظمة الصحة، إلى أهمية قيام مصر بإدماج الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض في خطط العلاج وبينها اللاجئين، لافتا إلى الدعم الكامل من جانب منظمة الصحة لجهود وزارة الصحة المصرية، لافتة إلى أنّ مصر نجحت في التخلص من الحصبة والحصبة الألمانية، موجّها التهنئة لمصر لكل هذه النجاحات، والتقدير لما نفذته من التزامات، كما شدد على أنّ مصر تعد نموذجا يحتذى به في إمكانية القضاء على فيروس سي، وهو أمر يمثل فخر لمصر.

وأكد أنّ المستوى الذهبي قريب من خط النهاية على طريق القضاء تماما على مرض التهاب الكبد الوبائي سي، ونحن نشجع ونشجع مصر على المضي قدما لتحقيق هذا الهدف بصورة كاملة.