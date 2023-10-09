«الصحة العالمية» تسلم مصر شهادة النجاح في القضاء على فيروس سي اليوم

تتسلم مصر شهادة نجاحها في القضاء على فيروس سي اليوم، كأول دولة في العالم تنجح في مكافحة المرض، أعلن ذلك الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال استقباله مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مستهل زيارة رسمية لمصر تستغرق عدة أيام.

شهادة خلو مصر من فيروس سي

تأتي هذه الزيارة في إطار حضوره فعاليات الدورة الـ70 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، ومنحه مصر شهادة خلوها من فيروس سي اليوم بحضور عدد كبير من مسؤولي وزارة الصحة ووزراء الصحة العرب والسفراء، وهي أول شهادة تحصل عليها أول دولة في العالم استطاعت القضاء على فيروس سي.

دعم قوي من القيادة السياسية

ومن جانبه، قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن مصر استطاعت القضاء على فيروس سي بفضل إرادة ودعم القيادة السياسية، لوضع حل لفيروس نهش أكباد المصريين لسنوات عديدة.

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن مصر مرت بمحطات عديدة في رحلة القضاء على فيروس سي، لتتحول مصر من أولى الدول المصابة بالفيروس، لانخفاض معدلات الإصابة بالفيروس لأقل من نصف في المئة.

مبادرة «100 مليون صحة»

وأضاف وزير الصحة الأسبق أن مصر استطاعت إنتاج الأدوية المحلية لعلاج مصابي فيروس سي، وتخفيض أسعار الأدوية إلا أن تحملت الدولة كل التكاليف المالية، ودشن الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة 100 مليون صحة وجرى إجراء فحص شامل لم يحدث مثله في أي دولة بشهادة منظمة الصحة العالمية، ولم يتكلف المواطن أي أعباء مالية خلال رحلة الفحص والكشف.

وأكد «العدوي» تتويج مصر أنها خالية من فيروس سي هو انعكاس لرؤية القيادة السياسية بان الصحة هي حق لكل مواطن، لافتا إلى أن مردود المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس إيجابي للغاية وانعكس على مستوى الصحة ورضاء المواطن على الخدمة المقدمة، موضحا المبادرات الصحية شملت جميع المراجل العمرية وعملت على رفع التوعية نحو الاكتشاف المبكر للأمراض.