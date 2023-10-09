«القاهرة الإخبارية»: تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بتجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، ووجود حشود عسكرية إسرائيلية ضخمة على حدود قطاع غزة.

وفي ظل الاشتباكات الفلسطينية الإسرائيلية المستمرة في محيط قطاع غزة، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن بدء عملية «السيوف الحديدية»؛ ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي بدأت السبت الماضي.